Sturm-Boss: „Auf einmal war die Frustration weg“

Zwischen Himmel und Hölle ging’s auch für Sturm-Präsident Christian Jauk in den letzten Wochen hin und her. „Man gibt alles für den Verein, geschlafen hab ich nach dem Salzburg-Match kaum“, so die Nummer eins der Schwarzen. „Ich darf natürlich nicht aufhören, an unsere Chance zu glauben!“ Ein Gang in den Fanblock zuletzt in Salzburg ließ Jauk aber beeindruckt zurück. „Am lautesten waren unsere Fans, die zwei Sektoren in Salzburg gefüllt haben, als wir eigentlich schon verloren haben. Als sie in Minute 90 Gas gegeben haben, ist mir das Herz aufgegangen. Auf einmal war die ganze Frustration weg und der Glaube an den Titel war spürbar!“