Sturm-Boss: „Auf einmal war die Frustration weg“

Ein Duell in Hartberg war für den SK Sturm schon lange nicht mehr so brisant: Gewinnt der regierende Meister, hat man ein Titel-Finale am 17. Mai daheim in Liebenau vor 16.000 Fans gegen Rapid fix. Verliert oder remisiert man gegen den steirischen Top-Sechs-Rivalen, muss man vielleicht dem LASK schon am Sonntag zum Meistertitel gratulieren.
Zwischen Himmel und Hölle ging’s auch für Sturm-Präsident Christian Jauk in den letzten Wochen hin und her. „Man gibt alles für den Verein, geschlafen hab ich nach dem Salzburg-Match kaum“, so die Nummer eins der Schwarzen. „Ich darf natürlich nicht aufhören, an unsere Chance zu glauben!“ Ein Gang in den Fanblock zuletzt in Salzburg ließ Jauk aber beeindruckt zurück. „Am lautesten waren unsere Fans, die zwei Sektoren in Salzburg gefüllt haben, als wir eigentlich schon verloren haben. Als sie in Minute 90 Gas gegeben haben, ist mir das Herz aufgegangen. Auf einmal war die ganze Frustration weg und der Glaube an den Titel war spürbar!“
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