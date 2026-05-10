ÖSV-Küken auf den Spuren von Daniel Tschofenig

100 Meter geknackt

Mit großen Weiten hat die Draufgängerin kein Problem: „Die 100-Meter-Grenze habe ich im Training in Stams mit 104 Metern schon geknackt – ich war auch als Kind eher wild. Mein Bruder Mika hat über den Goldi-Cup mit dem Skispringen begonnen, mein Vater wollte mich erst gar nicht mitmachen lassen. Ich musste ihn erst dazu überreden“