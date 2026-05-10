Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit 15 schon im Kader

ÖSV-Küken auf den Spuren von Daniel Tschofenig

Wintersport
10.05.2026 06:57
Amy Dögl dominierte den Austria-Cup, wurde dafür belohnt.
Amy Dögl dominierte den Austria-Cup, wurde dafür belohnt.(Bild: Dögl)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Inmitten der österreichischen Wintersport-Stars scheint im ÖSV-Kader mit der Kärntnerin Amy Dögl eine 15-Jährige auf. Das Skisprung-Talent dominierte vorige Saison im Austria-Cup, wurde dafür belohnt. Und hofft langfristig darauf, im Weltcup und bei den Olympischen Spielen anzutreten.

0 Kommentare

Der ÖSV-Kader ist geschmückt mit Österreichs Wintersport-Stars wie Daniel Tschofenig, Marco Schwarz oder Conny Hütter. Aber auch eine 15-jährige Kärntnerin ist 2026/27 erstmals dabei – Skispringerin Amy Dögl scheint im neuen C-Kader auf, ist die jüngste Athletin im ganzen ÖSV. „Es ist etwas Besonderes für mich. Ich bin durch meinen Sieg im Austria-Cup reingekommen“, so die Nötscherin.

Amy Dögl mit Martin Wiegele (li.) und Franz Wiegele junior, den Chefs des SV Achomitz.
Amy Dögl mit Martin Wiegele (li.) und Franz Wiegele junior, den Chefs des SV Achomitz.(Bild: SV Achomitz)

Mehr Unterstützung
Die Schülerin des Skigymnasium Stams erhält durch diesen Schritt in Zukunft mehr Unterstützung beim Material und der Kleidung: „Trainieren werde ich aber weiter in Stams oder wenn ich daheim bin in Villach und Achomitz“, sagt das Toptalent des SV Achomitz, das zeitweise im Austria-Cup auch noch bei den Kombinierern mitgelaufen ist.

Skisprung-Ass Daniel Tschofenig ist Dögls Klubkollege und auch ihr Vorbild.
Skisprung-Ass Daniel Tschofenig ist Dögls Klubkollege und auch ihr Vorbild.(Bild: EPA/ANTONIO BAT)

Olympia als Ziel
Ihre Vorbilder kommen mit Ex-Gesamtweltcup-Sieger Daniel Tschofenig und Weltcup-Springerin Hannah Wiegele aus dem eigenen Verein. Aufs Debüt im Weltcup muss Amy trotz Personalnot bei Österreichs Damen noch warten, vorerst soll’s in den Alpencup und den Interconti-Cup gehen: „Langfristig will ich im Weltcup vorne mitmischen und zu Olympia.“

100 Meter geknackt
Mit großen Weiten hat die Draufgängerin kein Problem: „Die 100-Meter-Grenze habe ich im Training in Stams mit 104 Metern schon geknackt – ich war auch als Kind eher wild. Mein Bruder Mika hat über den Goldi-Cup mit dem Skispringen begonnen, mein Vater wollte mich erst gar nicht mitmachen lassen. Ich musste ihn erst dazu überreden“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
10.05.2026 06:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
242.119 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Adabei Österreich
„Geschäft mit der Liebe“-Star Thomas Maurer tot
113.732 mal gelesen
Thomas Maurer wurde durch die TV-Serie „Das Geschäft mit der Liebe“ bekannt.
Wirtschaft
Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU
101.169 mal gelesen
Die Scheichs besitzen riesige Agrarflächen und kassieren dabei von der EU.
Außenpolitik
Selenskyj „gestattet“ Militärparade: „Dummer Witz“
909 mal kommentiert
Kremlchef Wladimir Putin nimmt aus Angst vor ukrainischen Drohnenangriffen die Parade diesmal ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
823 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Salzburg
„Das war der schlimmste Tag meines Lebens!“
555 mal kommentiert
Der Gnigler Mordangeklagte brach in Tränen aus.
Mehr Wintersport
Mit 15 schon im Kader
ÖSV-Küken auf den Spuren von Daniel Tschofenig
Kultevent in Gefahr?
Drama droht! Kohle-Zoff um die Vierschanzentournee
Deutsche berichten:
Großes Chaos droht! Bangen um Vierschanzentournee?
Trauriger Schlusspunkt
Emotional! Bekannter Ski-Exot beendet Karriere
Auch dank Flutlicht
Änderungen im Skisprung-Plan und Tournee-Premieren

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf