ÖSV-Küken auf den Spuren von Daniel Tschofenig

Inmitten der österreichischen Wintersport-Stars scheint im ÖSV-Kader mit der Kärntnerin Amy Dögl eine 15-Jährige auf. Das Skisprung-Talent dominierte vorige Saison im Austria-Cup, wurde dafür belohnt. Und hofft langfristig darauf, im Weltcup und bei den Olympischen Spielen anzutreten.
Der ÖSV-Kader ist geschmückt mit Österreichs Wintersport-Stars wie Daniel Tschofenig, Marco Schwarz oder Conny Hütter. Aber auch eine 15-jährige Kärntnerin ist 2026/27 erstmals dabei – Skispringerin Amy Dögl scheint im neuen C-Kader auf, ist die jüngste Athletin im ganzen ÖSV. „Es ist etwas Besonderes für mich. Ich bin durch meinen Sieg im Austria-Cup reingekommen“, so die Nötscherin.
Mehr Unterstützung
Die Schülerin des Skigymnasium Stams erhält durch diesen Schritt in Zukunft mehr Unterstützung beim Material und der Kleidung: „Trainieren werde ich aber weiter in Stams oder wenn ich daheim bin in Villach und Achomitz“, sagt das Toptalent des SV Achomitz, das zeitweise im Austria-Cup auch noch bei den Kombinierern mitgelaufen ist.
Olympia als Ziel
Ihre Vorbilder kommen mit Ex-Gesamtweltcup-Sieger Daniel Tschofenig und Weltcup-Springerin Hannah Wiegele aus dem eigenen Verein. Aufs Debüt im Weltcup muss Amy trotz Personalnot bei Österreichs Damen noch warten, vorerst soll’s in den Alpencup und den Interconti-Cup gehen: „Langfristig will ich im Weltcup vorne mitmischen und zu Olympia.“
100 Meter geknackt
Mit großen Weiten hat die Draufgängerin kein Problem: „Die 100-Meter-Grenze habe ich im Training in Stams mit 104 Metern schon geknackt – ich war auch als Kind eher wild. Mein Bruder Mika hat über den Goldi-Cup mit dem Skispringen begonnen, mein Vater wollte mich erst gar nicht mitmachen lassen. Ich musste ihn erst dazu überreden“
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