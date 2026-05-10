Die Zeit ist reif für die Sternstunde des LASK

Die Linzer könnten heute gegen Salzburg den Titel fixieren. Vergangene Glanz-Auftritte dienen als Mutmacher ...
Alles ist angerichtet für den heißen Liga-Showdown! Sollte der LASK im Duell gegen Salzburg mehr Punkte holen als Sturm gegen Hartberg, wäre die Krönung der Linzer perfekt! Würde man fürs heutige Meisterrennen jene Dramaturgie der 26. Runde hernehmen, dann würde Alfred Hitchcock vor Aufregung erblassen.
„Schöne Erinnerungen“
Damals gab’s ein 0:0 zwischen den Steirer-Klubs, ein Sieg der Linzer über Salzburg würde so für den Titel reichen – damals führte man bis zur 92. Minute mit 2:1, ehe die Salzburger ausgleichen konnten. Doch die Rechnung wurde ohne Xavier Mbuyamba gemacht, der in der 94. Minute zum 3:2 getroffen hatte. „Das sind schöne Erinnerungen, aber wir müssen das wieder zeigen“, sagt Mbuyamba zur damaligen Sternstunde in Salzburg, die fürs heutige Duell Hoffnung geben soll. Wie weitere Top-Leistungen gegen den Angstgegner, gegen den man seit dem Wiederaufstieg 2018 eine Siegquote von 19 Prozent hat. Im ÖFB-Cup gab’s im Vorjahr im Viertelfinale ein heroisches 2:1 nach Verlängerung – das Goldtor erzielte Samuel Adeniran.
Mindestens so glanzvoll war das 1:0 des LASK im Oktober 2023, als man nach 15 sieglosen Duellen gegen die Dosen jubeln konnte. Und diesmal? „Sind wir in einer guten Form, können selbstbewusst auftreten. Wenn wir unsere beste Leistung zeigen, fokussiert sind und als Einheit auftreten, können wir das Spiel für uns entscheiden“, so Adeniran. Vielleicht mit weniger Dramaturgie als im letzten Duell, aber nach 90 Minuten mit einem umso losgelösteren Jubel. Und gar vielleicht als neuer österreichischer Meister?
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