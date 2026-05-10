Die Zeit ist reif für die Sternstunde des LASK

„Schöne Erinnerungen“

Damals gab’s ein 0:0 zwischen den Steirer-Klubs, ein Sieg der Linzer über Salzburg würde so für den Titel reichen – damals führte man bis zur 92. Minute mit 2:1, ehe die Salzburger ausgleichen konnten. Doch die Rechnung wurde ohne Xavier Mbuyamba gemacht, der in der 94. Minute zum 3:2 getroffen hatte. „Das sind schöne Erinnerungen, aber wir müssen das wieder zeigen“, sagt Mbuyamba zur damaligen Sternstunde in Salzburg, die fürs heutige Duell Hoffnung geben soll. Wie weitere Top-Leistungen gegen den Angstgegner, gegen den man seit dem Wiederaufstieg 2018 eine Siegquote von 19 Prozent hat. Im ÖFB-Cup gab’s im Vorjahr im Viertelfinale ein heroisches 2:1 nach Verlängerung – das Goldtor erzielte Samuel Adeniran.