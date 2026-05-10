Alle Farben des Regenbogens beim ESC

In diesem Jahr darf die Regenbogenfahne, dieses Symbol der LGBTQ-Community für Akzeptanz, Vielfalt und Solidarität, wieder wehen – im Publikum und auf der Bühne, wo sie 2025 verboten war. Schließlich sei der Eurovision Song Contest strikt unpolitisch, so das Argument. Dabei war der ESC immer schon politisch, immer ein Spiegel seiner Zeit. In Wien ist das nicht anders, wie die Boykottforderungen und Absagen rund um die Teilnahme Israels zeigen.