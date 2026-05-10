Nach Schreckmoment gleich weiter nach Frankreich

Starke Antwort in Runde zwei

Die zweite Runde von Bianca und Dakato glich einer Glanzleistung. Fehlerfrei und mit einem guten Zeitergebnis leistete das Duo einen wesentlichen Beitrag zum sechsten Platz in der Gesamtwertung. „Alleine, dass er die erste Runde durchgezogen hat, zeigt, dass mir Dakato zu 100 Prozent vertraut und für mich kämpft“, schildert Bianca. In der zweiten Runde sprang der 13-jährige Hengst Dakato vom Gestüt Sprehe mit nurll Fehlerpunkten ins Ziel. Gerade in solchen Momenten wird deutlich, wie wichtig das Vertrauen zwischen Mensch und Tier im Springsport sei. „Ohne diese Verbindung wäre so ein Sport auf diesem Niveau gar nicht möglich“, betont die Burgenländerin.