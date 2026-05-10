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Nach Schreckmoment gleich weiter nach Frankreich

Burgenland: Sport-Nachrichten
10.05.2026 07:28
Bianca Babanitz fliegt mit ihren Pferden international über die Hindernisse.
Bianca Babanitz fliegt mit ihren Pferden international über die Hindernisse.(Bild: Tomas Holcbecher/holcbecher.com)
Porträt von Sophie Hartl
Von Sophie Hartl

Beim Nationenpreis in Mannheim verlor das Top-Pferd der Springreiterin Bianca Babanitz das Hufeisen und ein Stück der Hufwand. Aufgeben kam für die Burgenländerin aber nicht infrage – am Ende zeigte das Duo sogar noch eine Glanzrunde, die mit 0 Fehlerpunktn für das Team belohnt wurde.

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„Wäre es ein Einzelbewerb gewesen, hätte ich den Parcours abgebrochen, aber mein Team zählte auf mich und Dakato. Der Rhythmus war zwar weg, aber ich spürte, dass er kämpft“, erzählt Bianca Babanitz. Gleich in der ersten Runde passierte ein Malheur. Dakato trat sich selbst am ersten Sprung des Parcours bei der Landung in sein Hufeisen. Das Eisen flog in hohem Bogen weg und ein Stück der Hufwand brach durch die Belastung weg. „Das ist dann in etwa so, als würden wir Menschen barfuß über Steine laufen“, schildert Babanitz. 

Bianca Babanitz wird auch bei der Global Champions Tour im September wieder starten.
Bianca Babanitz wird auch bei der Global Champions Tour im September wieder starten.(Bild: APA/MAX SLOVENCIK)

Ein neuer Nagel konnte wegen des beschädigten Hufs nicht mehr eingeschlagen werden. Stattdessen musste der Schmied das Eisen zusätzlich ankleben. „Wir hatten Glück, dass ein professioneller Hufschmied vor Ort war“, sagt die Burgenländerin erleichtert. Bei Sportpferden, die immer beschlagen sind – also immer Hufeisen tragen – wird mehr Horn abgeschnitten, dafür wird eine weiche Leder-Platte zwischen Eisen und Huf platziert, wodurch die Gelenke und das Hufbett geschont werden sollen.

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Mit Glanz und Bravour zurück
Durch das fehlende Hufeisen verkürzten sich Dakatos Galloppsprünge deutlich, was zu Fehlern führte. Der Ritt wurde zum Streichergebnis des österreichsichen Teams und floss nicht in die Bewertung mit ein. Neben Bianca Babanitz ritten auch Jannik Domaingo und Felix Koller für Österreich. Rhomberg blieb in beiden Runden fehlerfrei. 

Starke Antwort in Runde zwei
Die zweite Runde von Bianca und Dakato glich einer Glanzleistung. Fehlerfrei und mit einem guten Zeitergebnis leistete das Duo einen wesentlichen Beitrag zum sechsten Platz in der Gesamtwertung. „Alleine, dass er die erste Runde durchgezogen hat, zeigt, dass mir Dakato zu 100 Prozent vertraut und für mich kämpft“, schildert Bianca. In der zweiten Runde sprang der 13-jährige Hengst Dakato vom Gestüt Sprehe mit nurll Fehlerpunkten ins Ziel. Gerade in solchen Momenten wird deutlich, wie wichtig das Vertrauen zwischen Mensch und Tier im Springsport sei. „Ohne diese Verbindung wäre so ein Sport auf diesem Niveau gar nicht möglich“, betont die Burgenländerin. 

Zu den Turnieren fährt Bianca Babanitz ihren 26 Tonnen schweren Dreichachser selbst.
Zu den Turnieren fährt Bianca Babanitz ihren 26 Tonnen schweren Dreichachser selbst.(Bild: Babanitz)

Zeit zum Durchschnaufen bleibt allerdings nicht. Von Mannheim ging es gleich weiter nach Frankreich. Natürlich wie immer selbst am Steuer ihres auffälligen rosa-schwarzen Trucks. Beim hochkarätigen Vierstern-Turnier in Bourg en Bresse will Babanitz erneut zeigen, wie stark das Zusammenspiel mit ihren Pferden ist und mit ihren neuen Pferden wächst. 

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