Rätsel um Wasserleiche aus dem großen Salzachsee

Rätsel um Leiche in der Lieferinger Naturoase. Erste Ermittlungen führen in die Szene der Petrijünger. Die Polizei hüllt sich zum Vorfall in Schweigen. Vor Ort hat die „Krone“ beim Lokalaugenschein am beliebten Gewässer mit Fischern gesprochen.
Blaulicht, Absperrbänder, Dutzende Einsatzkräfte mitten in der Natur und doch direkt in der Stadt Salzburg: Freitagabend entdeckten Angler im größten der Salzachseen in Liefering eine Leiche. Mehrere Streifen, Tatortermittler und Spurensicherung waren vor Ort, Taucher der Salzburger Berufsfeuerwehr bargen den toten Körper – die „Krone“ berichtete.
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