Wolfsburger zertrampelt Elferpunkt vor Kane-Patzer

Wimmer verteidigt Belocian

Auf die Szene angesprochen, gab der 21-Jährige nach der Partie die Rasen-Manipulation sogar offen zu: „Ja. Das war einfach.“ Und auch ÖFB-Legionär Patrick Wimmer zeigte Verständnis für den Plan seines Teamkollegen. „Es sind natürlich dann dreckige Spielchen, die muss man vielleicht auch anwenden, wenn man da unten drinsteht“, verteidigte der gebürtige Tullner die Aktion mit der Begründung, Wolfsburg befinde sich immerhin im Abstiegskampf.