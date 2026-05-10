Der größte Klub der Welt ist nur ein Kindergarten

Drama ist in der Diven-Kabine von Real Madrid gang und gäbe, die Tage vor dem Clasico wurden aber zur turbulentesten Woche der jüngeren Klubgeschichte. Allen voran durch eine Auseinandersetzung zwischen Federico Valverde und Aurelien Tchouameni, die mit einer Schädelverletzung des Kapitäns endete. Beide entschuldigten sich und zahlen je 500.000 Euro Strafe.