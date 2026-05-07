Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU

Der zweitreichste Clan der Welt erhielt in sechs Jahren über 70 Millionen Euro Förderungen von der EU Denn die Königsfamilie der Vereinigten Arabischen Emirate, Al Nahyan, besitzt in Rumänien, Spanien und Italien riesige Ackerflächen.
Agrarsubventionen machen mit rund einem Drittel einen riesigen Teil des EU-Budgets aus. Jährlich fördert Brüssel Landwirte mit 54 Milliarden Euro. Davon profitieren nicht nur europäische Bauern, sondern auch die arabische Königsfamilie Al Nahyan, die ein Vermögen von üppigen 270 Milliarden Euro verfügt – damit ist sie die zweitreichste Familie der Welt.
Riesige Ackerflächen gehören den Emiraten
In Europa besitzen die Scheichs in Rumänien, Spanien und Italien große Ackerflächen im Umfang von 65.000 Hektar, größer als Wien. Weltweit gehört den Vereinigten Arabischen Emiraten laut Guardian 960.000 Hektar Ackerland, das entspricht etwa der Fläche des kompletten Bundeslands Kärnten.
Am meisten kassieren die Scheichs für die Landwirtschaft in Rumänien, dort gehören 57.000 Hektar dazu (Agricost). Es ist die größte einzelne Farm in ganz Europa. In nur einem Jahr (2024) erhielt Agricost 10,5 Millionen Euro an Subventionen. Viele der Zahlungen sind undurchsichtig, könnten sogar noch höher liegen.
Die neuen Zahlen zu den Millionenförderungen sind vor allem brisant, da die EU gerade über die Förderpolitik für die Landwirte in den nächsten Jahren diskutiert. Darin ist dem Vernehmen nach aber immerhin vorgesehen, flächenbezogene Direktzahlungen auf maximal 100.000 Euro pro Betrieb und Jahr zu begrenzen.
Grüne: „An Absurdität nicht zu überbieten“
Empört über die großzügigen Zahlungen sind die Grünen, Fraktionsführer Thomas Waitz kritisiert: „Die zweitreichste Familie der Welt, die einen Staat ohne freie Presse und ohne politische Opposition regiert, wird durch die Agrarpolitik der EU subventioniert. Das ist keine Gesetzeslücke, sondern ein Skandal, an Absurdität nicht zu überbieten.“
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