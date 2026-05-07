Scheich-Familie kassiert 70 Millionen Euro von EU

Am meisten kassieren die Scheichs für die Landwirtschaft in Rumänien, dort gehören 57.000 Hektar dazu (Agricost). Es ist die größte einzelne Farm in ganz Europa. In nur einem Jahr (2024) erhielt Agricost 10,5 Millionen Euro an Subventionen. Viele der Zahlungen sind undurchsichtig, könnten sogar noch höher liegen.