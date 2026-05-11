Deutschland will Tomahawks von den USA kaufen

Die deutsche Regierung hatte zuvor bereits gefragt, ob Tomahawk-Raketen in Deutschland stationiert werden könnten. Das lehnten die Vereinigten Staaten ab. Es gebe derzeit eine Lücke bei der Verteidigungsfähigkeit und man müsse prüfen, wie diese ausgeglichen werden könne, sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius. Die Marschflugkörper waren demnach als Überbrückung gedacht, bis Europa eigene Systeme entwickelt hat.