Video: Hier wirft LASK Salzburg aus Meisterrennen

Im Titelrennen der Bundesliga sind vor dem Showdown in der letzten Runde mit dem LASK und Sturm Graz zwei Anwärter übriggeblieben. Die Linzer warfen Salzburg am Sonntag mit einem 2:1 aus dem Meisterrennen und erspielten sich einen Vorteil im Fernduell mit den Steirern, die noch auf den Titelhattrick hoffen. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).