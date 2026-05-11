Frau in „Escape Room“ versehentlich stranguliert

Der „Escape Room“ in Taipeh ist wie ein grusliges Krankenhaus gestaltet – das 30-jährige Unfallopfer arbeitete dort als Schauspielerin. Als sie durch das Seil stranguliert wurde, erlitt sie einen Herzstillstand. Rettungssanitäter konnten die Mitarbeiterin wiederbeleben und in ein Krankenhaus bringen. Nachdem sie zunächst in Lebensgefahr geschwebt hatte, konnte sie schließlich wieder stabilisiert werden.