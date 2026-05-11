Video: Dieses Schöpf-Tor lässt den WAC aufatmen

Der WAC spielt auch in der nächsten Saison in der Bundesliga. Die Wolfsberger feierten am Samstag in der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe einen 1:0-(1:0)-Sieg bei der SV Ried und damit den vorzeitigen Klassenerhalt. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).