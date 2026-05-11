„Mit diesem Budget …“ Ein Kasperl für Salzburg

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Peter Moizi: der immer näher rückende Meistertitel für den LASK, das Wiener Derby, die Europacup-Finalisten Oliver Glasner und Phlipp Lienhart, der Wings for Life World Run und Anastasia Potapova (im Video oben).