Ex-ÖFB-Teamspieler Kainz muss „mit Tränen kämpfen“

Gegenüber Sky erklärte Kainz nach der 1:3-Niederlage gegen Heidenheim: „Ich bin sehr froh, dass mir der Effzeh so einen Abschied bereitet hat. Natürlich ist man kurz nach so einem Spiel trotzdem enttäuscht, aber ich glaube, ich kann auf meine Karriere und das, was ich erreicht habe, schon stolz sein.“