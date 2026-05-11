Ex-ÖFB-Teamspieler Kainz muss „mit Tränen kämpfen“

Nach siebeneinhalb Jahren in der Domstadt hat Florian Kainz am Sonntag sein letztes Heimspiel für den FC Köln absolviert, die Fans verabschiedeten den 28-fachen ÖFB-Teamspieler unter tosendem Applaus. „Man muss da schon mit den Tränen kämpfen“, meinte der 33-Jährige, der seine Karriere nach der Saison beenden wird, nach der Partie selbst.
205 Spiele stand Kainz für den FC Köln auf dem Platz, dabei gelangen dem Offensivprofi 28 Tore und 42 Assists. Am Sonntag kickte der Fanliebling noch einmal vor heimischem Publikum, ehe die Letztrundenpartie beim FC Bayern kommende Woche den Schlusspunkt seiner Karriere markiert.
Gegenüber Sky erklärte Kainz nach der 1:3-Niederlage gegen Heidenheim: „Ich bin sehr froh, dass mir der Effzeh so einen Abschied bereitet hat. Natürlich ist man kurz nach so einem Spiel trotzdem enttäuscht, aber ich glaube, ich kann auf meine Karriere und das, was ich erreicht habe, schon stolz sein.“
Zukunft offen
Wie es für den Steirer weitergeht? „Ich muss mich erst einmal selbst sortieren und herausfinden, was mir Spaß macht, was für mich passen könnte.“ Eine Rückkehr in den Fußball – in welcher Position das auch sein mag – schließt Kainz jedenfalls nicht ganz aus.
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