Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft

Von Skandalen und Legenden: „I bins, dei Präsident“

Den Titel Polizeipräsidenten gab es früher übrigens in allen Bundesländern, seit der Neustrukturierung 2012 aber nur mehr in Wien. Einer der legendärsten Sicherheitschefs der Bundeshauptstadt in der Zweiten Republik war Josef „Joschi“ Holaubek. Über ihn gibt es viele Anekdoten, wie etwa die, dass er einen brandgefährlichen Gefängnis-Ausbrecher mit „I bins, dei Präsident“ zur Aufgabe überreden wollte.