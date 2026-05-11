„Unsinn!“ Oliver Glasner steht in England im Fokus

Oliver Glasner steht in England im Fokus. Mit Crystal Palace trifft der Österreicher in der Premier League noch auf die beiden Titelanwärter Arsenal und Manchester City. Gut möglich, dass Glasner die Rotationsmaschine anwirft. Entscheidet er damit vielleicht die Meisterschaft?
„Es fühlt sich an, als ob die Meisterschaft erst am letzten Spieltag entschieden wird, aber letztendlich ist es das Ergebnis von 38 Spieltagen, und jeder bekommt, was er verdient“, kontert Glasner. „Ehrlich gesagt, wäre es Unsinn, mich dafür zu kritisieren.“
In der Liga warten auf Crystal Palace unter anderem noch die Spiele gegen Manchester City (13. Mai) und Arsenal (24. Mai). Drei Tage nach dem Duell mit den „Gunners“ steht in Leipzig das Endspiel in der Conference League gegen Rayo Vallecano auf dem Programm. Es wird damit gerechnet, dass Glasner Stammspieler schonen wird. Aktuell hat Arsenal fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City, jedoch auch ein Spiel mehr auf dem Konto.
„Ich bin für Crystal Palace verantwortlich“
„Auch Rotationen anderer Mannschaften gegen City oder Arsenal haben den Titelkampf beeinflusst“, betont Glasner. „Ich bin nicht für Arsenal verantwortlich, und ich bin auch nicht für Manchester City verantwortlich. Ich bin für Crystal Palace verantwortlich, und ich werde dafür bezahlt, das Beste für Crystal Palace herauszuholen!“
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