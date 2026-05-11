„Unsinn!“ Oliver Glasner steht in England im Fokus

In der Liga warten auf Crystal Palace unter anderem noch die Spiele gegen Manchester City (13. Mai) und Arsenal (24. Mai). Drei Tage nach dem Duell mit den „Gunners“ steht in Leipzig das Endspiel in der Conference League gegen Rayo Vallecano auf dem Programm. Es wird damit gerechnet, dass Glasner Stammspieler schonen wird. Aktuell hat Arsenal fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City, jedoch auch ein Spiel mehr auf dem Konto.