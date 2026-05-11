Video: WSG fixiert Klassenerhalt, BW Linz zittert

Die WSG Tirol hat den zweiten „Matchball“ im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga verwertet. Die Truppe von Trainer Philipp Semlic erkämpfte sich am Samstag im Tivoli Stadion in Innsbruck gegen Blau-Weiß Linz ein 1:1 (1:0) und darf damit 2026/27 zum achten Mal in Folge eine Saison im Oberhaus in Angriff nehmen. Für die Linzer schaut es nicht so gut aus, dem Schlusslicht fehlen drei Punkte auf den GAK, dem letzten verbliebenen Konkurrenten im Abstiegskampf. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).