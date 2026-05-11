2500 Personen an 17 Tagen bei Waldbrand im Einsatz

Endlich! Der riesige Waldbrand im Norden von Graz ist gelöscht. Bis zu 70 Hektar brannten dort. Hunderte freiwillige Helfer, von der Feuerwehr, Bergrettung bis zum Bundesheer, kämpften unermüdlich gegen das Feuer.
Am Montag um exakt 9.25 Uhr konnte der Einsatzleiter in Eisbach-Rein (Bezirk Graz-Umgebung) die gute Nachricht verkünden: „Brand aus!“ Es ist der 17. Tag des Einsatzes. Am 25. April war gegen Mittag ein zunächst noch überschaubarer Brand von etwa 5 Hektar im Mühlbachkogel ausgebrochen, dieser steigerte sich in kurzer Zeit auf eine Größe von bis zu 70 Hektar.
Anfangs konnten die Flammen nur aus der Luft per Hubschrauber gelöscht werden. Die anhaltende Trockenheit machte den Florianis zu schaffen. Der Regen in den letzten Tagen kam ihnen nun gelegen. Es wurden vor allem noch Glutnester gesucht und gelöscht.
Größter Einsatz im Grazer Umland
„Es waren 2500 Personen, von den Freiwilligen Feuerwehren, der Bergrettung, dem Bundesheer, den Behörden in den letzten zwei Wochen vor Ort“, fasst Herbert Buchgraber, Sprecher des Bereichsfeuerwehrverbands Graz-Umgebung zusammen. Die Einsatzkräfte sind erschöpft, die Hänge vor Ort sind steil, was die Arbeiten erschwerte. Es war der größte Einsatz dieser Art, den Graz-Umgebung (mit 36 Gemeinden) jemals gesehen hat.
Gefahr wird durch Klimawandel höher
In den vergangenen Wochen war immer wieder von verschiedenen Waldbränden zu hören. Die Gefahr wird aufgrund des Klimawandels laut Experten künftig weiter zunehmen. „Wir als Feuerwehren, als freiwillige Helfer, können uns nur bestmöglich darauf vorbereiten, mit entsprechender Ausbildung und Equipment“, meint Buchgraber. In der Steiermark sei man gut aufgestellt. „Jeder Bezirk hat einen eigenen Waldbrandzug.“
Ausgebrochen sein dürfte der Brand in Rein wohl durch fahrlässiges Handeln, im Visier der Justiz stehen Waldarbeiter. Ein Blitzeinschlag oder der Brennglaseffekt durch eine Glasscherbe konnten gleich ausgeschlossen werden. In Kärnten, wo unlängst ein großer Waldbrand im Lesachtal die Einsatzkräfte auf Trab hielt, wurde eine Zigarette als Brandursache ermittelt.
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