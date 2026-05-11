2500 Personen an 17 Tagen bei Waldbrand im Einsatz

Gefahr wird durch Klimawandel höher

In den vergangenen Wochen war immer wieder von verschiedenen Waldbränden zu hören. Die Gefahr wird aufgrund des Klimawandels laut Experten künftig weiter zunehmen. „Wir als Feuerwehren, als freiwillige Helfer, können uns nur bestmöglich darauf vorbereiten, mit entsprechender Ausbildung und Equipment“, meint Buchgraber. In der Steiermark sei man gut aufgestellt. „Jeder Bezirk hat einen eigenen Waldbrandzug.“