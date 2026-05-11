So reagieren Arbeitnehmer auf Veränderungen im Job

Zwei Drittel fühlen sich von Führungskraft unterstützt

Wer sich hingegen von den Führungskräften unterstützt fühlt, hat auch eher den Eindruck, das eigene Berufsleben beeinflussen zu können und auf Änderungen vorbereitet zu sein. Ungefähr zwei Drittel bejahten die Aussage, von ihren Führungskräften verlässlich unterstützt zu werden. „Das Gefühl, das eigene Berufsleben aktiv beeinflussen zu können, ist ein entscheidender Faktor, um Veränderungen optimistisch und konstruktiv zu begegnen (...). Unsere Ergebnisse zeigen, wie wichtig Kommunikation in Zeiten der Dauerveränderung ist. Führungskräfte können Orientierungshilfe leisten und dafür sorgen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht in Unsicherheit verharren (...)“, sagte Konjovic.