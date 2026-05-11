Hansi Flick: „Das war ein harter Tag für mich“

Die „Königlichen“ mussten sich nach der Blamage bei den eigenen Fans rechtfertigen. „Wir verstehen ihre Frustration, ihre Enttäuschung und wie unzufrieden sie mit dieser Saison sind“, sagte Trainer Alvaro Arbeloa, der den Abwärtstrend nach der Entlassung seines Vorgängers Xabi Alonso im Jänner nicht stoppen konnte. „Real Madrid kommt immer zurück. Wir sind schon oft am Boden gelegen und oft wieder aufgestanden“, ergänzte Arbeloa, dessen Zukunft auf der Real-Trainerbank offen ist. In der Champions League waren die Madrilenen im Viertelfinale nach zwei Niederlagen gegen die Bayern gescheitert.