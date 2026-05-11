Millionenpleite um Frächter: Ringen um Fortbestand

Das Unternehmen selbst strebt eine Sanierung an. Das hatte Senior-Chef Karl Nothegger bereits im April öffentlich erklärt.

Der Alpenländische Kreditorenverband dazu am Montag: „Aufgrund der Ergebnisse der heutigen Tagsatzung gehen wir davon aus, dass die Schuldnerin einen Sanierungsplan einbringen wird. Das Gesetz sieht dafür eine Mindestquote von 20 Prozent binnen zwei Jahren vor. Die Quote dürfte aber nach aktuellem Stand nicht aus dem operativen Geschäft erzielbar sein. Es wird also finanzieller Unterstützung von dritter Seite bedürfen.“