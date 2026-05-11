Kallas lehnt Schröder als Vermittler Moskaus ab

Er würde bei Verhandlungen daher „auf beiden Seiten des Tisches sitzen“. Wie berichtet, hat Russlands Machthaber Wladimir Putin den deutschen Altkanzler Gerhard Schröder als möglichen Vermittler zwischen der EU und Russland genannt. Dieser sei für ihn die bevorzugte Person. Aus Berlin hieß es, dass es sich nur um ein Scheinangebot handle und um eine hybride Strategie Russlands. Ein erster Test für die Glaubwürdigkeit, verhandeln zu wollen, wäre eine Verlängerung der Waffenruhe.