Regenschlacht, Traumtor und Last-Minute-Wahnsinn

Der SCR Altach hat am Samstag in einer Regenschlacht beim GAK den Klassenerhalt in der Bundesliga fixiert. In einer turbulenten Begegnung trennten sich der Cupfinalist aus Vorarlberg und die Grazer am Samstag in der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe mit 2:2 (1:0), womit die Altacher auch nächste Saison im Oberhaus vertreten sind. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).