Kim fühlt sich wohl von Enthauptungsangriffen bedroht

Andrej Lankow, Professor für Geschichte und Internationale Beziehungen an der Kookmin-Universität in Seoul, führt diesen Schritt auf den Angriff auf den Iran und die Ermordung des obersten Führers Ali Chamenei zurück. Gegenüber „Telegraph“ führte er aus: „Das mag schon vorher gängige Praxis gewesen sein, aber es hat jetzt, da es in der Verfassung verankert ist, an Bedeutung gewonnen.“ Und weiter: „Der Iran war der Weckruf. Nordkorea hat die bemerkenswerte Effizienz der US-israelischen Enthauptungsangriffe gesehen, die den größten Teil der iranischen Führung umgehend eliminierten, und sie müssen jetzt entsetzt sein.“