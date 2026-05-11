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Ukraine-Krieg

Drohnenvorfälle: Lettischer Minister trat zurück

Außenpolitik
11.05.2026 10:32
Der lettische Verteidigungsminister Andris Spruds
Der lettische Verteidigungsminister Andris Spruds(Bild: AFP/WOJTEK RADWANSKI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Lettlands Verteidigungsminister Andris Spruds hat am Sonntag nach einer Serie von Drohnenvorfällen im Luftraum des baltischen EU- und NATO-Landes im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg seinen Posten geräumt.

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Regierungschefin Evika Silina hatte kurz zuvor den Minister zum Rücktritt aufgefordert. Spruds habe ihr Vertrauen und das der Öffentlichkeit verloren, schrieb sie auf der Plattform X. Weiters teilte sie mit, dass sie dem Militäroberst Raivis Melnis angeboten habe, das Amt des Verteidigungsministers zu übernehmen, und dieser zugestimmt habe.

Drohne auf Öllager abgestürzt
In Lettland waren in der Nacht zum Donnerstag zwei Drohnen abgestürzt, die nach Militärangaben von Russland aus in den Luftraum des baltischen EU- und NATO-Landes eingeflogen waren. Eine Drohne stürzte in Rēzekne auf ein Öllager ab. Die Tanks waren leer, es gab keine Verletzten oder Toten.

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„Der Drohnenvorfall dieser Woche hat deutlich gezeigt, dass die politische Führung des Verteidigungssektors ihr Versprechen eines sicheren Luftraums über unserem Land nicht eingelöst hat“, schrieb Silina. Spruds stand bereits nach zwei vorangegangenen Drohnenvorfällen in dem an Russland und Belarus grenzenden Lettland unter Kritik.

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