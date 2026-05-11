Drohnenvorfälle: Lettischer Minister trat zurück

Drohne auf Öllager abgestürzt

In Lettland waren in der Nacht zum Donnerstag zwei Drohnen abgestürzt, die nach Militärangaben von Russland aus in den Luftraum des baltischen EU- und NATO-Landes eingeflogen waren. Eine Drohne stürzte in Rēzekne auf ein Öllager ab. Die Tanks waren leer, es gab keine Verletzten oder Toten.