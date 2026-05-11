Torfestival im Video: Sturm sorgt für Showdown

Sturm Graz hat die Meisterentscheidung in der Bundesliga in die letzte Runde vertagt. Die Grazer feierten am Sonntag beim TSV Hartberg einen 4:2 (3:1)-Sieg und wahrten die Chance auf den Meister-Hattrick. „Sportkrone.at“ zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).