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Wegen Iran-Krieg

Senator „schockiert“ über US-Munitionsvorräte

Außenpolitik
11.05.2026 08:32
Der Abschuss einer Tomahawk-Rakete vom US-Zerstörer USS Frank E. Petersen Jr.
Der Abschuss einer Tomahawk-Rakete vom US-Zerstörer USS Frank E. Petersen Jr.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Streitkräfte-Ausschuss des US-Kongresses ist entsetzt über die Munitions- und Raketenvorräte des Militärs. Diese sind nämlich nach Worten eines Mitglieds stark aufgezehrt. Es sei „schockierend, wie stark wir diese Bestände aufgebraucht haben“, erklärte Senator Mark Kelly am Sonntag und übte schwere Kritik an Präsident Donald Trump.

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Die USA seien „ohne strategisches Ziel, ohne Plan, ohne Zeitplan“ in den Iran-Krieg hineingezogen worden, bedauerte der demokratische Senator in der CBS-Sendung „Face The Nation“. Kelly warnte, dass die USA womöglich im Falle eines längeren Angriffs nicht in der Lage wären, ihr Land zu verteidigen. Die Vereinigten Staaten würden sich dann in einer schlechteren Lage befinden, „als wir es sonst wären, wenn dieser Krieg im Iran nicht stattgefunden hätte“.

Senator Mark Kelly
Senator Mark Kelly(Bild: AP/Manuel Balce Ceneta)

Als Mitglied des Streitkräfte-Ausschusses hatte das Pentagon den Senator aus Arizona über bestimmte Munitionsarten informiert – nach Kellys Aussage gehörten dazu etwa Angaben zu Raketen der Typen Tomahawk, ATACMS, SM-3 oder für Patriots. Es werde „Jahre“ dauern, um diese Bestände wieder aufzubauen. Konkrete Angaben machte der ehemalige Astronaut nicht.

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