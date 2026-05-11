Haben Sie schlechte Erfahrungen mit Zustellern?

In einem kürzlich bekannt gewordenen Fall wurde eine Lieferando-Kundin vom Zusteller sexuell belästigt. Häufig sind dagegen nur kalte Pizza oder falsche Speisen mögliche unliebsame Überraschungen bei der Essenslieferung. Unsere Frage des Tages vom 11. Mai lautet: „Haben auch Sie schon einmal schlechte Erfahrungen mit Essenszustellern gemacht?“
Welche negativen Erfahrungen haben Sie bereits mit der Essenslieferung für zu Hause gemacht? Wurden Sie auch schon mal positiv überrascht? Wie häufig nutzen Sie den Lieferservice und unter welchen Voraussetzungen? Wie wirken sich Ihre bisherigen Erfahrungen auf Ihr Bestellverhalten aus?
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