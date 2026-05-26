Lupus-Erkrankung: Was Frauen wissen müssen

Die chronische Autoimmunerkrankung Lupus greift den eigenen Körper an – und betrifft vor allem Frauen. Auch Schauspielerin Selena Gomez (33) lebt seit Jahren damit. Am Aktionstag für Frauengesundheit rückt auch diese Erkrankung in den Fokus. Diagnose und Behandlung sind komplex.
„Ich erinnere mich, wie ich versucht habe, eine Wasserflasche zu öffnen, und es tat unglaublich weh“, erzählte Selena Gomez in einem Interview. Die 33-jährige Schauspielerin und Sängerin leidet seit 2013 an Lupus. Durch die Krankheit sind ihre Finger von Arthritis betroffen. Selbst ganz gewöhnliche Tätigkeiten im Alltag bereiten ihr Schmerzen.
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