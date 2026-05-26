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Selena Gomez betroffen

Lupus-Erkrankung: Was Frauen wissen müssen

Leben
26.05.2026 05:00
Selena Gomez setzt sich für mehr Aufmerksamkeit, Forschung und bessere Therapien bei Lupus ein.
Selena Gomez setzt sich für mehr Aufmerksamkeit, Forschung und bessere Therapien bei Lupus ein.(Bild: APA/AFP/VALERIE MACON)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Die chronische Autoimmunerkrankung Lupus greift den eigenen Körper an – und betrifft vor allem Frauen. Auch Schauspielerin Selena Gomez (33) lebt seit Jahren damit. Am Aktionstag für Frauengesundheit rückt auch diese Erkrankung in den Fokus. Diagnose und Behandlung sind komplex.

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„Ich erinnere mich, wie ich versucht habe, eine Wasserflasche zu öffnen, und es tat unglaublich weh“, erzählte Selena Gomez in einem Interview. Die 33-jährige Schauspielerin und Sängerin leidet seit 2013 an Lupus. Durch die Krankheit sind ihre Finger von Arthritis betroffen. Selbst ganz gewöhnliche Tätigkeiten im Alltag bereiten ihr Schmerzen.

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