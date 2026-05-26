Lupus-Erkrankung: Was Frauen wissen müssen

„Ich erinnere mich, wie ich versucht habe, eine Wasserflasche zu öffnen, und es tat unglaublich weh“, erzählte Selena Gomez in einem Interview. Die 33-jährige Schauspielerin und Sängerin leidet seit 2013 an Lupus. Durch die Krankheit sind ihre Finger von Arthritis betroffen. Selbst ganz gewöhnliche Tätigkeiten im Alltag bereiten ihr Schmerzen.