Lara Joy Körner: Bewegende Worte zu Tod des Sohnes

Große Trauer bei Lara Joy Körner: Nach dem Tod ihres geliebten Sohnes Remo Aimé Pollert im Alter von nur 19 Jahren veröffentlichte die deutsche Schauspielerin jetzt bewegende Worte.
Der Sohn von Lara Joy Körner starb am Samstag bei einem tragischen Unglück in München. Jetzt am Montag veröffentlichte die „Traumschiff“-Darstellerin eine berührende Nachricht, die unter anderem die „Bild“-Zeitung veröffentlichte.
„Wir sind, schmerzen, trösten, teilen“
Darin heißt es: „Remo Aimé Pollert, 28.08.2006 – 09.05.2026, hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden in seiner geliebten Isar. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz. Wir sind, schmerzen, trösten, teilen – um die Kerze in der Mitte.“
Dann richtet Körner die Worte an ihren geliebten Sohn. „Die Erfahrung, die Du uns geschenkt hast und immer noch schenkst, können wir noch nicht in Worte fassen. Wir erforschen diese Erfahrung gerade gemeinsam in Liebe, Schmerz, Staunen, tiefem Wissen und tiefer Verbundenheit.“
„Er ist vorausgegangen“
Und schreibt abschließend: „Er ist vorausgegangen. Ein Teil von mir will noch nicht einverstanden sein. Ich bin einverstanden. Verbunden – in Liebe.“
Unterzeichnet sind die bewegenden Zeilen von „David, Glenn, Neo, Domi, Lola, Emilia, Laramami, Heinerpapi, Babu, Opi und last but not least Deine wundervollen Freunde“.
Körners Sohn tot aus Isar geborgen
Eine Passantin hatte nach Angaben der Polizei den in der Isar treibenden 19-Jährigen am Samstag entdeckt. Die Todesumstände seien nach wie vor unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu liefen. Es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Die Staatsanwaltschaft müsse nun entscheiden, ob es eine Obduktion geben werde.
Die Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie „Das Traumschiff“ und Rosamunde-Pilcher-Filmen bekannt. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Diana Körner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.