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„Verbunden – in Liebe“

Lara Joy Körner: Bewegende Worte zu Tod des Sohnes

Society International
11.05.2026 14:43
Lara Joy Körners 19-jähriger Sohn starb am Wochenende bei einem tragischen Unglück. Mit einer ...
Lara Joy Körners 19-jähriger Sohn starb am Wochenende bei einem tragischen Unglück. Mit einer berührenden Nachricht trauert die Schauspielerin nun um ihren Remo.(Bild: APA-Images / dpa Picture Alliance / Frank Hoermann)
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Von krone.at

Große Trauer bei Lara Joy Körner: Nach dem Tod ihres geliebten Sohnes Remo Aimé Pollert im Alter von nur 19 Jahren veröffentlichte die deutsche Schauspielerin jetzt bewegende Worte. 

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Der Sohn von Lara Joy Körner starb am Samstag bei einem tragischen Unglück in München. Jetzt am Montag veröffentlichte die „Traumschiff“-Darstellerin eine berührende Nachricht, die unter anderem die „Bild“-Zeitung veröffentlichte.

„Wir sind, schmerzen, trösten, teilen“
Darin heißt es: „Remo Aimé Pollert, 28.08.2006 – 09.05.2026, hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden in seiner geliebten Isar. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz. Wir sind, schmerzen, trösten, teilen – um die Kerze in der Mitte.“

Dann richtet Körner die Worte an ihren geliebten Sohn. „Die Erfahrung, die Du uns geschenkt hast und immer noch schenkst, können wir noch nicht in Worte fassen. Wir erforschen diese Erfahrung gerade gemeinsam in Liebe, Schmerz, Staunen, tiefem Wissen und tiefer Verbundenheit.“

„Er ist vorausgegangen“
Und schreibt abschließend: „Er ist vorausgegangen. Ein Teil von mir will noch nicht einverstanden sein. Ich bin einverstanden. Verbunden – in Liebe.“

Unterzeichnet sind die bewegenden Zeilen von „David, Glenn, Neo, Domi, Lola, Emilia, Laramami, Heinerpapi, Babu, Opi und last but not least Deine wundervollen Freunde“.

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Die Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie „Das Traumschiff“ und Rosamunde-Pilcher-Filmen bekannt. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Diana Körner.

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