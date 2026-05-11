Mette-Marit besuchte Sohn Marius hinter Gittern

Es ist ein trauriger Muttertag – nicht nur für Mette-Marit, sondern auch für ihren Sohn Marius Borg Hoiby. Denn in der letzten Woche wies ein Richter in Oslo die Bitte des 29-Jährigen ab, bis zur Urteilsverkündung im Juni mit einer Fußfessel auf Schloss Skaugum bleiben zu dürfen. Einer der Gründe, den Marius vorgebracht hatte: die schwere Erkrankung seiner Mutter, die ihr Besuche im Gefängnis erschwert.