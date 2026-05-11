Bellaflora-Gründerin tot: Trauer um Hilde Umdasch

Trauer um eine Unternehmer-Legende aus Amstetten: Hilde Umdasch, Gesellschafterin der gleichnamigen Umdasch-Group und vom Gartenriesen Bellaflora, ist im Alter von 83 Jahren gestorben.
Niederösterreich trauert um eine seiner prägendsten Unternehmerpersönlichkeiten: Hilde Umdasch ist im Alter von 83 Jahren nach kurzer Krankheit überraschend verstorben.
International erfolgreich
Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Josef im Jahr 1990 übernahm sie gemeinsam mit ihrem Bruder Alfred die Führung der Umdasch Group – bereits Ende der 60er-Jahre war sie in den Familienbetrieb eingestiegen. Unter ihrer Führung entwickelte sich der Amstettner Konzern zu einem international führenden Betrieb mit Milliardenumsätzen. Doch ihr Herz schlug auch für die Natur: Schon 1972 gründete sie Bellaflora und baute sie zur führenden Gartencenterkette des Landes aus.
Sozial engagiert
Trotz ihrer weltweiten Erfolge blieb Umdasch stets bodenständig und sozial tief verwurzelt. Ihr wohl wichtigstes Herzensprojekt war das nach ihr benannte Hilde-Umdasch-Haus in Amstetten. Gemeinsam mit der Malteser Kinderhilfe schuf sie dort einen Ort der Geborgenheit für schwerstkranke Kinder und Jugendliche. Auch der Kultur war sie eng verbunden: Umdasch prägte viele Jahre lang als Präsidentin den Verein der Freunde der Herbsttage Blindenmarkt.
„Immer die Menschen im Blick“
„Ihr Wirken war geprägt von Weitblick, Innovationskraft und einer tiefen Verbundenheit zu ihrer Heimatregion und zum Land Niederösterreich. Damit hat sie nicht nur die Erfolgsgeschichte der Umdasch Group geprägt, sondern auch ein bedeutendes Kapitel der niederösterreichischen Wirtschaftsgeschichte geschrieben. Sie hatte immer den Menschen im Blick – sowohl ihre Mitarbeiter als auch jene, die besondere Unterstützung brauchen“, würdigt sie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner
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