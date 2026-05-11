Bellaflora-Gründerin tot: Trauer um Hilde Umdasch

International erfolgreich

Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters Josef im Jahr 1990 übernahm sie gemeinsam mit ihrem Bruder Alfred die Führung der Umdasch Group – bereits Ende der 60er-Jahre war sie in den Familienbetrieb eingestiegen. Unter ihrer Führung entwickelte sich der Amstettner Konzern zu einem international führenden Betrieb mit Milliardenumsätzen. Doch ihr Herz schlug auch für die Natur: Schon 1972 gründete sie Bellaflora und baute sie zur führenden Gartencenterkette des Landes aus.