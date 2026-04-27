„Keiner will Meister werden – mit einer Ausnahme“

Kein Bundesliga-Sonntag ohne Überraschungen – es macht für mich schon langsam den Anschein, dass keiner wirklich Meister werden will. Die einzige Ausnahme ist da vielleicht der LASK, der aktuell am stabilsten wirkt. Schon in den vergangenen zwei Spielen gegen Sturm war man jeweils die bessere Mannschaft, wurde mit zwei Remis unter Wert geschlagen. In Hartberg, wo schon viele andere gestolpert sind, mit 5:1 zu gewinnen, ist ein echtes Ausrufezeichen. Nur sind die Oberösterreicher jetzt erstmals seit einigen Jahren Tabellenführer, wechseln vom Jäger zum Gejagten – abwarten, wie sie mit dieser Situation umgehen. Aber müsste ich jetzt spontan wetten, würde ich mein Geld auf den LASK setzen.