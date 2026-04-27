Radetzky-Statue bekam nun Platz mit Panoramablick

„Eigentlich müssen wir dankbar sein, dass es vergangenes Jahr diese Diskussionen und die Absage gegeben hat“, sagt Helmut Naderer heute. Der Polizist und Ex-Landespolitiker steht dem Orden vor. Ihn grämt die Entscheidung und der Wirbel aus dem Vorjahr nicht mehr. „Das hat den neuen, wunderschönen Standort erst möglich gemacht“, freut sich Naderer, dass der Marmor-Radetzky am Sonntag vor der Wallfahrtskirche aufgestellt und geweiht wurde. „Neben Denkmälern für Polizei und Gendarmerie sowie Rotes Kreuz hat er hier einen würdigen Platz gefunden“.