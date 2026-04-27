Schlager war der einzige „Aufreger“ in Hütteldorf

„Partie hat nicht viel hergegeben“

Aber der Unterhaltungswert und das Niveau des „Hits“ waren bescheiden. In einer „normalen“ Saison hätte das mit Meisterkampf nichts zu tun. „Die erste Halbzeit war sehr taktisch“, umschreibt es Rapids Trainer Johannes Hoff Thorup. Bei Salzburg sorgte nur Alex Schlager für Aufregung, als er verletzt sitzen blieb, am Knie behandelt werden musste. Im Mai 2024 hatte Österreichs Einser-Goalie eine Meniskus-Verletzung hier in Hütteldorf die EURO gekostet, gestern geriet die WM zum Glück dann aber nicht in Gefahr. Sauer war er nur über die Niederlage: „Die Partie hat nicht viel hergegeben, ein klassisches 0:0, für uns bitter.“