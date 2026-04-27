Kann Schuppenflechte vor Hautkrebs schützen?

Die Experten sind sich einig: Zur Vorbeugung gegen Krebserkrankungen gilt – abseits neuer Studien – etwaige Entzündungen im Körper optimal zu behandeln, Rauchen und hohen Alkoholkonsum einzustellen, Übergewicht zu reduzieren, mehr faserreiche und ballaststoffreiche Kost (Obst, Gemüse) und Fisch zu verzehren, dafür weniger Zucker, Fett und rotes Fleisch zu essen. Bewegung und Sport in den Alltag einbauen! Und regelmäßig Vorsorgeuntersuchungen vornehmen zu lassen. Was Hautkrebs anbelangt, ist es wichtig, mindestens einmal pro Jahr beim Dermatologen einen kompletten Hautcheck machen zu lassen!