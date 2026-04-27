Bühnenarbeiter kommt vor Shakira-Konzert ums Leben

Ein Großkonzert der Sängerin Shakira in Rio de Janeiro ist im Vorfeld von einem furchtbaren Unfall überschattet worden: Beim Bühnenaufbau am legendären Copacabana-Strand kam ein Arbeiter ums Leben. Er wurde zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt.
Der Unfall ereignete sich nur wenige Tage vor dem Event. Wie das örtliche Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete, erlag das Opfer seinen Verletzungen im Krankenhaus.
Konzertreihe mit internationalen Stars
Der Auftritt der kolumbianischen Sängerin ist für Samstag geplant und Teil der Konzertreihe „Todo Mundo no Rio“ (Die ganze Welt in Rio). Damit holt die Verwaltung der brasilianischen Metropole seit einigen Jahren internationale Stars in die Küstenmetropole. Die Bühne wurde nach Angaben der Veranstalter für Shakira auf rund 1500 Quadratmeter vergrößert und übertrifft damit die Dimensionen früherer Shows (1345 Quadratmeter).
2024 kamen dort rund 1,6 Millionen Menschen zu einem Auftritt von Madonna. Im vergangenen Jahr stellte Lady Gaga an dem Strand mit etwa 2,5 Millionen Besuchern einen Rekord für ein Einzelkonzert auf.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.