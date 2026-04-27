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Tragödie in Rio

Bühnenarbeiter kommt vor Shakira-Konzert ums Leben

Society International
27.04.2026 06:49
Die Bühne am Copacabana-Strand wurde für den Auftritt von Shakira vergrößert.
Die Bühne am Copacabana-Strand wurde für den Auftritt von Shakira vergrößert.(Bild: AP/GABE HERNANDEZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Großkonzert der Sängerin Shakira in Rio de Janeiro ist im Vorfeld von einem furchtbaren Unfall überschattet worden: Beim Bühnenaufbau am legendären Copacabana-Strand kam ein Arbeiter ums Leben. Er wurde zwischen zwei Hebebühnen eingeklemmt.

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Der Unfall ereignete sich nur wenige Tage vor dem Event. Wie das örtliche Nachrichtenportal „G1“ unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete, erlag das Opfer seinen Verletzungen im Krankenhaus.

Konzertreihe mit internationalen Stars
Der Auftritt der kolumbianischen Sängerin ist für Samstag geplant und Teil der Konzertreihe „Todo Mundo no Rio“ (Die ganze Welt in Rio). Damit holt die Verwaltung der brasilianischen Metropole seit einigen Jahren internationale Stars in die Küstenmetropole. Die Bühne wurde nach Angaben der Veranstalter für Shakira auf rund 1500 Quadratmeter vergrößert und übertrifft damit die Dimensionen früherer Shows (1345 Quadratmeter).

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