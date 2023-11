Smart #3: Nicht abschrecken lassen, der kann was!

Fahren ist die größte Freude

Zum Test trat der Brabus an, ein wahrer Freudenspender der Straße. In den „zivilen“ Fahrmodi werden die Vorderräder erst bei Bedarf automatisch zugeschaltet, im Brabus-Mode stehen beide PSM-Maschinen unter Dauerstrom. Der Antritt ist phänomenal, nach 3,7 Sekunden stehen bereits 100 km/h am Tacho. Die 1910 kg DIN-Gewicht fallen zu keinem Zeitpunkt auf, denn das Fahrwerk ist - anders als in dieser Klasse üblich - nicht auf Untersteuern ausgelegt, sondern tendiert im Extremfall eher zum Übersteuern. Das lässt den Brabus-Smart extrem flink um die Ecken wetzen.