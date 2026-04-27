Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein

Ministerium soll Identität kennen

Die FPÖ will daher, dass die Identität des Hinweisgebers nicht mehr vollständig anonym ist. Vielmehr soll sie gegenüber den zuständigen Stellen – etwa dem Innenministerium – bekannt sein und im Anlassfall überprüft werden können. Jenen, die unschuldig angezeigt wurden, soll es dadurch möglich sein, ihrerseits rechtliche Schritte zu ergreifen. „Ein moderner Rechtsstaat schützt nicht nur jene, die Missstände aufdecken, sondern auch jene, die zu Unrecht beschuldigt werden“, so Ries und Tschürtz. Ein entsprechender Antrag wird im Landtag eingebracht.