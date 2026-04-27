Buswartehaus um 100.000 Euro schockt die Bürger

Es handelt sich um einen Nachbau einer „Ulmer Schachtel“, wie Bürgermeisterin Elisabeth Wagnes die Historie des Unterstands mit aufrechten Rudern als Säulen aufklärt: „Für Orth an der Donau idealer Ausdruck einer längst vergangenen Zeit.“ Kritik ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Über den desolaten Zustand anderer Wartehäuschen wisse sie sehr wohl Bescheid, erzählt sie der „Krone“: Aber hier habe das Land den Hauptbetrag, im konkreten 80 Prozent, bezahlt.