„Wir sind mit Benzin im Blut aufgewachsen“

Denkt man in Salzburg an den Motorsport, dann gibt es an ihnen kein Vorbeikommen. Die Rede ist von den Brüdern Robert und Walter Lechner, die über ihren mittlerweile verstorbenen Vater und die österreichische Rennfahrer-Legende Walter Lechner senior die Liebe für schnelle Autos entdeckt haben und eine über die Landesgrenzen hinaus bekannte Firma in Thalgau führen. Die Geschwister luden die „Krone“ in ihre Hallen ein und berichteten von ihren Leben.