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Zu Gast bei Lechners

„Wir sind mit Benzin im Blut aufgewachsen“

Sport
27.04.2026 06:30
Starkes Team: Robert (re.) und Walter Lechner.
Starkes Team: Robert (re.) und Walter Lechner.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Robert und Walter Lechner sind zwei prägende Figuren im Salzburger Motorsport. Die Brüder luden die „Krone“ in ihre Firma nach Thalgau ein und sprachen dabei über ihre Kindheit, eine Erkrankung mit Folgen, ihr Unternehmen und Dinge, die sich auf einer Rennstrecke geändert haben.

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Denkt man in Salzburg an den Motorsport, dann gibt es an ihnen kein Vorbeikommen. Die Rede ist von den Brüdern Robert und Walter Lechner, die über ihren mittlerweile verstorbenen Vater und die österreichische Rennfahrer-Legende Walter Lechner senior die Liebe für schnelle Autos entdeckt haben und eine über die Landesgrenzen hinaus bekannte Firma in Thalgau führen. Die Geschwister luden die „Krone“ in ihre Hallen ein und berichteten von ihren Leben.

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