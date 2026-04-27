„Wir sind mit Benzin im Blut aufgewachsen“

Robert und Walter Lechner sind zwei prägende Figuren im Salzburger Motorsport. Die Brüder luden die „Krone“ in ihre Firma nach Thalgau ein und sprachen dabei über ihre Kindheit, eine Erkrankung mit Folgen, ihr Unternehmen und Dinge, die sich auf einer Rennstrecke geändert haben.
Denkt man in Salzburg an den Motorsport, dann gibt es an ihnen kein Vorbeikommen. Die Rede ist von den Brüdern Robert und Walter Lechner, die über ihren mittlerweile verstorbenen Vater und die österreichische Rennfahrer-Legende Walter Lechner senior die Liebe für schnelle Autos entdeckt haben und eine über die Landesgrenzen hinaus bekannte Firma in Thalgau führen. Die Geschwister luden die „Krone“ in ihre Hallen ein und berichteten von ihren Leben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.