Spektakel für Fans: Am Rechberg war die Hölle los

Nur wer früh auf dem Berg erscheint, hat Chancen auf die besten Plätze. Tausende Zuschauer sichern sich schon am frühen Morgen ihre Spots entlang der 4,44 Kilometer langen Strecke – und warten gespannt, ob die Höchstgeschwindigkeit von 242 km/h vom Training am Samstag überboten werden kann. Der Italiener Christian Merli wurde zwar zum sechsten Mal Gesamtsieger, schaffte es jedoch nicht, seinen Streckenrekord von 1:43 Minuten zu unterbieten.