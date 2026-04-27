Spektakel für Fans: Am Rechberg war die Hölle los

Beim 52. Rechbergrennen gaben Motorsport-Fans und Rennsportler gleichermaßen Gas! Ein Rundgang beim spektakulären Klassiker in der Steiermark. Euphorie pur und die besten Bilder vom Event zum Durchklicken.
Nur wer früh auf dem Berg erscheint, hat Chancen auf die besten Plätze. Tausende Zuschauer sichern sich schon am frühen Morgen ihre Spots entlang der 4,44 Kilometer langen Strecke – und warten gespannt, ob die Höchstgeschwindigkeit von 242 km/h vom Training am Samstag überboten werden kann. Der Italiener Christian Merli wurde zwar zum sechsten Mal Gesamtsieger, schaffte es jedoch nicht, seinen Streckenrekord von 1:43 Minuten zu unterbieten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.