Sepp Schellhorn bringt das Budget ins Wanken

Beim Konsolidierungsvolumen war zuletzt von 2,5 Milliarden Euro die Rede. Den NEOS ist das zu wenig. Sowohl Parteichefin Beate Meinl-Reisinger als auch Budgetsprecher Markus Hofer fordern von den Koalitionspartnern mehr Engagement. 4,5 Milliarden Euro wollen die Pinken einsparen, und damit um bis zu zwei Milliarden Euro mehr. Das soll Spielraum für eine Senkung der Lohnnebenkosten bringen. Dem Vernehmen nach soll das zur Hälfte über die Pensionen gegenfinanziert werden, wie aus den vertraulichen Verhandlungen durchsickerte. ÖVP und SPÖ sind über die fehlende Diskretion und die provokanten Vorstöße der NEOS verärgert. Chefverhandler und Staatssekretär Sepp Schellhorn stößt seine Koalitionspartner vor den Kopf.