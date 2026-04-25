Mercedes GLS: Nicht zu alt für ein tiefes Update

Superscreen auch für den GLS

Völlig neu gestaltet wurde das Armaturenbrett mit dem über die komplette Fahrzeugbreite reichenden Superscreen. Unter dieser Glasfläche finden sich drei je 12,3 Zoll große Displays – also immer auch eines für den Menschen auf dem rechten Vordersitz. In den Tiefen des GLS werkelt ein mit KI unterfütterter Supercomputer als lernender und sich ständig weiterentwickelnder Helfer für alle Lebenslagen. Über die Intelligent Cloud von Mercedes lässt sich die Software auf den neuesten Stand bringen. Dank der KI, unter anderem aus dem Hause Microsoft, kann das gesammelte Wissen aus dem Internet abgerufen werden - und zwar in Form von komplexen, mehrteiligen Dialogen.