Beim Traumtor geriet sogar Kühbauer ins Schwärmen

Was war das für ein Hammer-Tor! Aus der eigenen Hälfte zog Sasa Kalajdzic am Sonntag in Hartberg ab und versenkte den Ball im Netz der Hausherren. Da staunte auch LASK-Trainer Didi Kühbauer.
Es war der Schlusspunkt einer überlegenen Vorstellung der Linzer. Als sich Kalajdzic zu einem Weitschuss hinreißen ließ, stand es bereits 4:1 für den LASK, er selbst hatte bereits einmal getroffen.
Nichts zu verlieren, dachte sich der 28-jährige Stürmer in der Nachspielzeit wohl und schnallzte gegen das Leder, das erst im Tor der Hartberger sein Ziel fand. Ein Traumtor und der Schlusspunkt eines 5:1-Kantersiegs.
Kühbauer happy
„Der letzte Treffer von Sasa Kalajdzic war ein Zauberschuss“, staunte auch Kühbauer nicht schlecht. Generell hatte der Coach der Oberösterreicher nur wenig am Auftritt seiner Truppe auszusetzen. „Es war ein absolut souveräner Sieg. Einzig nach dem 3:1 in der zweiten Hälfte haben wir ein wenig nachgelassen, was aber auch verständlich ist, da wir das Spiel die meiste Zeit unter Kontrolle hatten. Ich kann der Mannschaft nur ein großes Lob aussprechen“, meinte der Burgenländer.
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