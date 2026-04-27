Beim Traumtor geriet sogar Kühbauer ins Schwärmen

Kühbauer happy

„Der letzte Treffer von Sasa Kalajdzic war ein Zauberschuss“, staunte auch Kühbauer nicht schlecht. Generell hatte der Coach der Oberösterreicher nur wenig am Auftritt seiner Truppe auszusetzen. „Es war ein absolut souveräner Sieg. Einzig nach dem 3:1 in der zweiten Hälfte haben wir ein wenig nachgelassen, was aber auch verständlich ist, da wir das Spiel die meiste Zeit unter Kontrolle hatten. Ich kann der Mannschaft nur ein großes Lob aussprechen“, meinte der Burgenländer.