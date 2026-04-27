3 Verdächtige getötet
US-Militär tötet wieder Drogenschmuggler auf See
Das US-Militär hat erneut ein mutmaßliches Drogenschmuggler-Boot im östlichen Pazifik angegriffen. Dabei wurden drei Männer getötet. Sie seien nach Erkenntnissen der Geheimdienste auf einer bekannten Drogenhandelsroute unterwegs gewesen und hätten sich am Schmuggeln von Drogen beteiligt.
Das für die Region zuständige US-Regionalkommando Southcom berichtete über den Vorfall in einer Mitteilung auf der Plattform X. Die Angaben des US-Militärs ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Das Video des Vorfalls auf X:
Auf Anordnung von Präsident Donald Trump greift das US-Militär seit Herbst vergangenen Jahres Boote in der Karibik und im östlichen Pazifik an, mit denen angeblich Drogen in die USA geschmuggelt werden sollen. Dabei kommen immer wieder Menschen ums Leben. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind.
Die Vereinigten Staaten haben ein großes Drogenproblem, für das sie ausländische Schmuggler verantwortlich machen.
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