Sturm enttäuscht: „Wir wissen um unsere Probleme“

Stephan Helm (Austria-Trainer):

„Auswärts bei Sturm Graz sind es nie einfache Spiele. Wir haben über längere Zeit die Null gehalten, hatten durch Boateng und Dragovic gute Chancen. Die Leistung war insgesamt gut, wenn wir auch enttäuscht mit dem X nach Hause fahren. Wir haben zuletzt zu viele Tore erhalten und haben es heute gegen den amtierenden Meister besser gemacht. Es schmerzt, den Dreier nicht mitgenommen zu haben, weil alles so eng beieinander ist. Jetzt gilt es, in den letzten Spielen alles rauszuquetschen.“