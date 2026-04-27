Sturm enttäuscht: „Wir wissen um unsere Probleme“

Keinen Sieger gab es beim Bundesliga-Duell zwischen Sturm Graz und der Wiener Austria, das Spiel endete 1:1. Was die beiden Trainer nach Schlusspfiff zu sagen hatten, erfahren Sie hier ...
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer):
„Insgesamt ein sehr enttäuschender früher Abend. Wir wollten zurück auf die Siegerstraße, sind zwar zehn Spiele ungeschlagen, wissen aber um unsere Probleme, uns in der Offensive durchzusetzen. Ein Hoppala, zwei Aussetzer bei Standards, dann kassierst du Gegentore. Dementsprechend müssen wir mit diesem Punkt leben. Es gibt Herausforderungen in der Offensive, die wir nicht gut bewältigen können. Salzburg wird ein anderes Spiel.“
Stephan Helm (Austria-Trainer):
„Auswärts bei Sturm Graz sind es nie einfache Spiele. Wir haben über längere Zeit die Null gehalten, hatten durch Boateng und Dragovic gute Chancen. Die Leistung war insgesamt gut, wenn wir auch enttäuscht mit dem X nach Hause fahren. Wir haben zuletzt zu viele Tore erhalten und haben es heute gegen den amtierenden Meister besser gemacht. Es schmerzt, den Dreier nicht mitgenommen zu haben, weil alles so eng beieinander ist. Jetzt gilt es, in den letzten Spielen alles rauszuquetschen.“
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