Hoff Thorup: Kara? „Er war enttäuscht, als …“

Nach vier sieglosen Spielen in Serie durfte der SK Rapid am Sonntag mit einem 1:0 durch Ercan Kara gegen Red Bull Salzburg wieder einen „Dreier“ bejubeln. Was die Trainer zu sagen hatten, lesen Sie hier ...
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer):
„Gratulation an die Spieler, es war keine leichte Woche für uns. Es braucht gute Einstellung und Charakter, um den Mittwoch (0:2-Niederlage gegen Hartberg, Anm.) wieder aus dem System zu bekommen. Wir haben aus der ersten Hälfte gelernt und die Halbzeit gut genützt. Die Spieler haben umgesetzt, was wir besprochen haben. Der Schub von heute gibt uns die Energie für die kommenden Wochen, mit der Einstellung, alle vor uns zu attackieren.“
Über Torschütze Kara:
„Er war enttäuscht, als ich ihm gesagt habe, dass er nicht in der Startelf steht. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, es von der positiven Seite zu sehen. Er hat am Ende gesagt, ‘okay, ich komme und erziele das entscheidende Tor‘.“
Daniel Beichler (Salzburg-Trainer):
„Wir sind sehr gut reingestartet, waren überlegen, haben einige Boxaktionen und auch zwei gute Möglichkeiten durch Karim Konate gehabt. Rapid hat in der ersten Hälfte eigentlich keine einzige Torchance vorgefunden. Rapid hat uns in der zweiten Hälfte den Zugriff erschwert, war ballsicherer. Und wir haben unsere Umschaltmomente nicht sauber genug fertiggespielt. Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber so spät zu verlieren, ist dann natürlich sehr enttäuschend. Es ist über die 90 Minuten gesehen nicht verdient, das Spiel zu verlieren.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.