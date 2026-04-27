Hoff Thorup: Kara? „Er war enttäuscht, als …“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer):

„Gratulation an die Spieler, es war keine leichte Woche für uns. Es braucht gute Einstellung und Charakter, um den Mittwoch (0:2-Niederlage gegen Hartberg, Anm.) wieder aus dem System zu bekommen. Wir haben aus der ersten Hälfte gelernt und die Halbzeit gut genützt. Die Spieler haben umgesetzt, was wir besprochen haben. Der Schub von heute gibt uns die Energie für die kommenden Wochen, mit der Einstellung, alle vor uns zu attackieren.“

Über Torschütze Kara:

„Er war enttäuscht, als ich ihm gesagt habe, dass er nicht in der Startelf steht. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, es von der positiven Seite zu sehen. Er hat am Ende gesagt, ‘okay, ich komme und erziele das entscheidende Tor‘.“