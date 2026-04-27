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Hoff Thorup: Kara? „Er war enttäuscht, als …“

Bundesliga
27.04.2026 05:55
Ercan Kara (l.) schaffte es nicht in Johannes Hoff Thorups Startaufstellung.
Ercan Kara (l.) schaffte es nicht in Johannes Hoff Thorups Startaufstellung.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach vier sieglosen Spielen in Serie durfte der SK Rapid am Sonntag mit einem 1:0 durch Ercan Kara gegen Red Bull Salzburg wieder einen „Dreier“ bejubeln. Was die Trainer zu sagen hatten, lesen Sie hier ...

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Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): 
„Gratulation an die Spieler, es war keine leichte Woche für uns. Es braucht gute Einstellung und Charakter, um den Mittwoch (0:2-Niederlage gegen Hartberg, Anm.) wieder aus dem System zu bekommen. Wir haben aus der ersten Hälfte gelernt und die Halbzeit gut genützt. Die Spieler haben umgesetzt, was wir besprochen haben. Der Schub von heute gibt uns die Energie für die kommenden Wochen, mit der Einstellung, alle vor uns zu attackieren.“ 
Über Torschütze Kara: 
„Er war enttäuscht, als ich ihm gesagt habe, dass er nicht in der Startelf steht. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, es von der positiven Seite zu sehen. Er hat am Ende gesagt, ‘okay, ich komme und erziele das entscheidende Tor‘.“

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Daniel Beichler (Salzburg-Trainer): 
„Wir sind sehr gut reingestartet, waren überlegen, haben einige Boxaktionen und auch zwei gute Möglichkeiten durch Karim Konate gehabt. Rapid hat in der ersten Hälfte eigentlich keine einzige Torchance vorgefunden. Rapid hat uns in der zweiten Hälfte den Zugriff erschwert, war ballsicherer. Und wir haben unsere Umschaltmomente nicht sauber genug fertiggespielt. Es war sicher nicht unser bestes Spiel, aber so spät zu verlieren, ist dann natürlich sehr enttäuschend. Es ist über die 90 Minuten gesehen nicht verdient, das Spiel zu verlieren.“

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