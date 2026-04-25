Thurnher gibt 450.000 Euro für Berater aus

Ein Skandal jagt am Küniglberg den nächsten. Nach Belästigungsvorwürfen, Gagen-Exzessen und Luxuspensionen wird jetzt das Geld der Zwangsgebührenzahlen für externe Berater aus dem Fensten geschmissen. Die „Krone“ weiß, wer wie viel bekam ...
Nach Informationen der „Krone“ hat Übergangsgeneraldirektorin Ingrid Thurnher in nur wenigen Wochen hunderttausende Euro für externe Berater ausgegeben. Und zwar so:
Obwohl der ORF drei Rechtsabteilungen hat, wurden seit dem 13. März 100.000 Euro für Juristen bezahlt. Gleiches bei den Meldestellen für Missstände: Davon gibt auch drei, jetzt wurden für eine Vierte 43.000 Euro aus dem Fenster geschmissen.
Den Transparenzbeirat hat sich Thurnher 280.000 Euro kosten lassen. Für Kommunikation – trotz riesiger Kommunikationsabteilung im eigenen Haus – gab sie 26.000 Euro aus. Das alles ergibt die sagenhafte Summe von 449.000 Euro in wenigen Wochen. Der ORF nennt auf Anfrage keine Zahlen, diese seien am Wochenende nicht eruierbar. Die genannte Zahl sei aber nicht nachvollziehbar. „Seit Amtsantritt der Generaldirektorin sind keine Beraterkosten in auch nur annähernd vergleichbarer Höhe angefallen.“
Die „Krone“ hat die blauen Stiftungsräte, die als einzige Thurnher nicht gewählt haben, mit den Zahlen konfrontiert. Peter Westenthaler zeigt sich fassungslos. „Es sieht so aus, als würde Frau Thurnher gemessen an ihrer Amtszeit jetzt die teuerste Generaldirektorin aller Zeiten sein.“
Es sieht so aus, als würde Frau Thurnher gemessen an ihrer Amtszeit jetzt die teuerste Generaldirektorin aller Zeiten sein.
ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler
„Sie baut teure Doppel- und Dreifachstrukturen auf. Warum sie das macht, weiß niemand so genau.“ Thurnher schaffe eine eigene Personalstruktur. Möglicherweise ein Zeichen, dass sie länger bleiben wolle, so Westenthaler. Fakt sei, dass es im ORF keinerlei Kostenbewusstsein gebe.
Thurnher habe bei ihrem Hearing im Stiftungsrat die Haushaltsabgabe verteidigt. „Sie ist ein Anhänger der Haushaltsabgabe. Und durch diese enormen Ausgaben weiß man jetzt auch, warum“, so Westenthaler.
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