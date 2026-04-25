Thurnher gibt 450.000 Euro für Berater aus

Den Transparenzbeirat hat sich Thurnher 280.000 Euro kosten lassen. Für Kommunikation – trotz riesiger Kommunikationsabteilung im eigenen Haus – gab sie 26.000 Euro aus. Das alles ergibt die sagenhafte Summe von 449.000 Euro in wenigen Wochen. Der ORF nennt auf Anfrage keine Zahlen, diese seien am Wochenende nicht eruierbar. Die genannte Zahl sei aber nicht nachvollziehbar. „Seit Amtsantritt der Generaldirektorin sind keine Beraterkosten in auch nur annähernd vergleichbarer Höhe angefallen.“